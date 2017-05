Deux autres votes de confiance décernés à Pierre Bruneau

Après 40 ans, Pierre Bruneau inspire toujours confiance. À preuve, grâce à son travail à TVA et à la Fondation Charles-Bruneau, il a reçu, mercredi, les prix IPSOS-ICO remis à la personnalité de confiance dans le secteur de l’information et du journalisme ainsi qu’à celle du secteur caritatif et social.

C’est la troisième année consécutive qu’il est récompensé de la sorte.

«Je les accepte avec beaucoup d’humilité. Je me dis, on est combien à faire ce métier-là? Et je suis sûr que tout le monde met la même passion que moi. Je prends ce bonheur-là et le partage avec tous mes collègues», a confié Pierre Bruneau.

Même après plus de quatre décennies en ondes, le chef d’antenne de TVA Nouvelles ne tient pas pour acquise la reconnaissance du public.

«La confiance, c’est fragile. Ça se bâtit. Aujourd’hui, avec la zappette, ça prend une fraction de seconde et les gens te laissent de côté.»

«On est devenus la référence en information à TVA. Quand je suis arrivé à Télé-Métropole en 1976, ce n’était pas un réseau d’information comme ce l’est devenu avec LCN et TVA Nouvelles. Cet accomplissement est ma plus belle fierté professionnelle.»

Un homme rassurant

Si Pierre Bruneau est très présent à l’écran, c’est sa voix qui touche davantage les téléspectateurs.

«Les gens me disent toujours: "c’est votre voix qui est rassurante". Peu importe le médium, les gens ont besoin d’être rassurés. Quand ils me disent: "ça fait 20 ans ou 30 ans qu’on est avec vous, qu’on vous suit et que si vous n’êtes pas là, il manque quelqu’un à table", ça vient me chercher. Je me dis qu’on a établi ce lien de confiance.»

C’est au terme d’un sondage mené du 27 février au 2 mars avec la firme Ipsos Canada, auprès de 500 personnes, que le nom de Pierre Bruneau a été choisi.