Entente entre le PLQ et le DPCP : le PQ demande des explications

Le Parti québécois souhaite obtenir plus de détails sur l’entente survenue entre le Parti libéral du Québec (PLQ) et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dans le cadre de l’enquête Mâchurer.

Mardi, le PLQ a reconnu être parvenu à une telle entente en 2014 dans le but de retirer des mains de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) 65 documents protégés par le secret professionnel entre un avocat et son client.

«Je pense que ça nécessite plus qu’un courriel succinct envoyé aux journalistes de la presse parlementaire indiquant qu’on ne commentera pas davantage», a réagi le leader parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, lors d’un point de presse, mercredi matin.

M. Bérubé aimerait d’ailleurs que le DPCP donne sa version des faits quant à cette entente, pour pouvoir entendre «l’autre côté» de l’affaire.

«Sur une base factuelle, on apprend en 2017 ce qui s’est passé en 2014», a également commenté M. Bérubé.

Lisée ne conteste pas

Le chef du PQ, Jean-François Lisée, n’a pas contesté «le droit» du PLQ à faire une telle requête, qu’il juge en accord avec la loi.

«Si l’UPAC peut procéder avec la preuve, c’est ça qui nous importe», a-t-il indiqué.

Le député de Rosemont a toutefois dit, par la suite, que les libéraux «travaillent très fort pour retirer des éléments de preuve».

«Le Parti libéral et son chef Philippe Couillard ont pris toutes les mesures pour faire en sorte qu’il y ait le moins de documents possible qui soient à la disposition de l’UPAC», a-t-il ajouté.

Le projet Mâchurer, qui vise notamment l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest et son ami Marc Bibeau, avait notamment pour cible le financement illicite des partis politiques au Québec.