Gain au premier trimestre pour WSP

La firme d'ingénierie WSP Global a enregistré un gain net légèrement supérieur à ses attentes de 113,8 millions $, correspondant à une hausse 9,8 % par rapport au premier trimestre de 2016.

Le produit de ses activités ordinaires net est passé de 1 162,1 millions $ à 1 275,9 millions $. Le résultat net de base par action est quant à lui passé de 0,28 $ à 0,47 $ pour cette période.

La croissance interne consolidée des produits et des activités ordinaires pour le premier trimestre de 2017 s’est établie à 4 %.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) est lui en hausse de 25,1 % par rapport au premier trimestre de 2016, ce qui correspond à une hausse de 23 millions $.

Une bonne santé financière

«Nos résultats du premier trimestre représentent un bon début d'année et cette solide performance nous donne confiance que nous pourrons poursuivre sur cette lancée et atteindre les objectifs fixés dans les perspectives annoncées pour 2017», a dit Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de la WSP.

De son côté, le conseil d'administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 juillet 2017, aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 30 juin 2017.

Rappelons que WSP possède plus 36 000 employés dans 500 bureaux situés dans 40 pays.