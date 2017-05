La Mauricie sur un pied d’alerte

La région de la Mauricie n’est pas au bout de ses peines : la combinaison des marées du lac Saint-Pierre, de fortes précipitations de pluie, et la crue de la rivière Saint-Maurice pourraient empirer la situation pour plusieurs municipalités déjà éprouvées.

Lors d’un point de presse mercredi matin, le ministre David Heurtel a averti que les prochains jours ne seront pas de tout repos pour plusieurs municipalités.

«Il faut s’attendre à une autre fin de semaine difficile en Mauricie», a résumé le ministre, en affirmant que les autorités seront sur place pour aider les sinistrés.

Regardez les débris transportés par le fleuve qui se retrouvent dans les rues de Nicolet. Ce n'est pas terminé: 25 cm d'eau à venir. @TVA3R pic.twitter.com/H2bS1O7vX4 — CharelT (@CharelT) 10 mai 2017

«On attend entre 20 et 40 mm de pluie, tout dépendant d’où on se trouve. Lorsqu’on se dirige vers la Mauricie, on parle d’un impact plus important. On était déjà sur un modèle où le niveau du lac Saint-Pierre continuait à monter d’ici à vendredi», a précisé David Heurtel.

Le ministre ajoute que cette région a reçu l'hiver dernier des quantités de neige équivalant à un hiver et demi.

«Donc jusqu’à 50 % de plus de neige que d’habitude. Cette neige là, crée un apport important d’eau. Cela jumelé aux marées, au débit, et aux précipitations, il faut s’attendre à une autre fin de semaine difficile», a ajouté le ministre de l’Environnement.

Voici l’état de la situation pour la région de la Mauricie

Bastican

Plusieurs maisons ont été inondées lors de la marée haute.

Champlain

On rapporte 1 personne évacuée, 1 résidence isolée et 1 route touchée dans le secteur 14 Soleils.

Dans les secteurs Île Carignan et Île Valdor, on dénombre 2 personnes évacuées, 11 résidences inondées, 8 résidences isolées et 2 routes touchées.

La Bostonnais

Quatre résidences sont isolées et 5 sont inondées.

La Tuque *

La route 25 a été fermée à la hauteur du km 111 et les services d’urgence ne peuvent plus y circuler.

Au km 82 de la route 155, une résidence a été touchée par l’eau et une patrouille a été effectuée dans le secteur.

La circulation est restreinte sur la route 155.

Des travaux seront effectués par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports afin de stabiliser la chaussée sur la route 25 et de rehausser la chaussée de la route 155.

Louiseville

Cent seize (116) résidences principales et secondaires sont inondées. Le niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent demeure préoccupant pour la municipalité qui a mis à la disposition de la population une bonne quantité de terre et de sac de sable.

Maskinongé

Quarante-cinq (45) résidences principales et un chalet ont été inondés dans le rang de la Rivière Sud-Ouest. La municipalité a ouvert son centre de coordination municipale. Elle a commencé à distribuer des sacs de sable pour les résidents du rang de la Rivière Sud-Ouest. La circulation n’est plus possible pour les véhicules d’urgence dans le rang de la rivière Sud-Ouest.

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Trois résidences sont inondées et quinze sont menacées par la crue des eaux. Des sacs de sable sont disponibles au besoin. Trois personnes ont pu réintégrer leur domicile.

Saint-Adelphe

Une résidence principale a été inondée.

Saint-Alexis-des-Monts

Une personne est évacuée, une résidence est isolée et deux routes sont touchées.

Sainte-Anne-de-La-Pérade

La situation s'est améliorée. Le chemin de l'Île du Sable est maintenant accessible en camion et une seule résidence est isolée.

Saint-Boniface *

Trois résidences sont inondées, 2 résidences sont évacuées et 18 sont isolées sur le chemin de la Baie.

Une patrouille a été effectuée hier soir afin de donner des consignes en cas d’évacuation. Ce secteur étant situé au bas d'un barrage, il est possible qu’il soit évacué au courant de la semaine si les prévisions annoncées se concrétisent.

Saint-Étienne-des-Grès

Une dizaine de résidences a reçu un avis d’évacuation préventif de la part de la municipalité. Quatre résidences ont été évacuées pour un total de 8 personnes évacuées.

Saint-François-du-Lac

Deux résidences sont inondées.

Saint-Mathieu-du-Parc

Huit résidences ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité.

Saint-Paulin

Vingt-sept (27) résidences principales ont été inondées dans différents secteurs de la municipalité.

Shawinigan

Les chemins Beaurivage et l’Ermitage ont fait l’objet d’avis d’évacuation préventif. Des sacs de sable ont été distribués par la municipalité et posés par les résidents et des bénévoles. Ce midi, les niveaux d’eau ont monté dans le secteur Beaurivage, passant par-dessus les sacs de sable mis en place.

Trois-Rives

Le niveau d'eau de la rivière Saint-Maurice a monté aux abords de la route 155 au km 39, puis a légèrement redescendu.

Deux personnes ont dû être évacuées de leur résidence. Au km 52, une résidence est touchée, mais pas encore inondée. La circulation se fait toujours sur la route 155, mais des équipes du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports surveillent la situation de près.

Ce matin, au km 37, une hausse du niveau d'eau de 10 cm a été observée. Au km 75 de la route 155, le chemin du lac Sleight est fermé. Au besoin, le service d’incendie dispose d’un zodiac pour évacuer les gens vivant sur ce chemin. Sur la route 155, à la hauteur du km 82 et du km 92, deux résidences sont inondées. Sur la route 155, les secteurs sous surveillance sont les km 31, km 40 et km 58.

Trois-Rivières

En tout, 12 résidences sont inondées et 7 routes sont touchées. Près du fleuve, une évacuation préventive a été effectuée à cause des vagues.

Yamachiche

Trente (30) résidences sont inondées et non accessibles par la route. Le service de sécurité incendie a installé son poste de commandement et effectue une surveillance 24 h par jour. Depuis samedi, ils effectuent du porte-à-porte en bateau afin de donner de l'information aux résidents. Ils continuent également à distribuer de la terre et des sacs aux citoyens.