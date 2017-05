La prise d'anti-inflammatoire accroit les risques de crise cardiaque

Le risque de crise cardiaque aiguë s’accroit dès la première semaine de la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AIN) vendus librement en pharmacie comme de l’ibuprofène (Motrin), du celecoxib (Célébrex), du diclofénac (Voltaren) et du naproxène (Naprosyn), selon une étude internationale menée par Michèle Bally du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

La hausse du risque de crise cardiaque est d’environ 20 % à 50 % avec l’utilisation des anti-inflammatoires comparativement à l’absence de leur utilisation. Le risque est particulièrement élevé dans le premier mois, dès la première semaine, ainsi que lorsque la dose est plus forte.

«Considérant que le risque d’infarctus aigu du myocarde est apparu au cours de la première semaine et qu’il a semblé plus important au cours du premier mois de traitement avec des doses plus élevées, les prescripteurs devraient comparer les risques et avantages des AINS avant d’instaurer un traitement, notamment pour les doses les plus fortes», ont mis en garde les chercheurs de cette étude publiée dans le «British Medical Journal».

D’autres études avaient déjà montré que les risques d’infarctus aigu étaient aggravés par les anti-inflammatoires, mais cette étude vient préciser que ces dangers surviennent tôt et qu’ils sont influencés par les doses. Par exemple, le rofécoxib (Vioxx) avait été retiré des tablettes au Canada en septembre 2004 en raison des risques cardiaques.

Toutefois, le risque ne semble pas augmenter lorsque la durée de traitement est prolongée au-delà d’un mois selon l’étude, ce qui constitue une bonne nouvelle pour ceux qui prennent des anti-inflammatoires sur une longue période.

Cette recherche a été faite en effectuant une méta-analyse d’études provenant de différentes bases de données sanitaires du Canada, de la Finlande et du Royaume-Uni, notamment. En tout, les chercheurs ont analysé les résultats de 446 763 personnes, dont 61 460 avaient subi une crise cardiaque.