La qualité de vie des résidents de Shipshaw diminuée

Le trafic lourd est interdit sur le pont Dubuc depuis mercredi. Les camionneurs au volant d’un véhicule de plus de 12 tonnes doivent faire un détour de 49 kilomètres par Shipshaw, ce qui occasionne des désagréments chez les résidents de cette municipalité.

Pas moins de 46 000 véhicules circulent sur ce pont quotidiennement, dont près de 2000 poids lourds. La circulation dans le secteur de Shipshaw a donc augmenté considérablement, et ce, en seulement quelques heures.

Les résidents de Shipshaw se plaignent que cette mesure exceptionnelle affecte leur qualité de vie. Le trafic est à ce point élevé que les demeures tremblent lorsqu'un camion passe à pleine vitesse sur la route Saint-Léonard.

La conseillère municipale de Shipshaw Julie Dufour se fait rassurante. Elle compte mettre davantage de surveillance policière sur les routes afin de s'assurer que les automobilistes respectent la limite de vitesse.

«La route de Saint-Léonard n'a pas été construite pour supporter autant de poids lourds. C'est donc évident qu'il y ait des impacts majeurs. Nous allons renforcer la sécurité, déjà bien présente, s'il le faut », dit-elle.

On rappelle que cette nouvelle mesure est causée par la découverte de corrosion plus importante sur le pont Dubuc. On ne sait pas encore à quel moment le pont sera rouvert aux poids lourds, mais les conducteurs sont invités à respecter la limite de vitesse et à éviter la pollution sonore.