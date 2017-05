La route 299 fermée sur 70 kilomètres en Gaspésie

Les inondations et les fortes précipitations qui s’abattent sur la Gaspésie ont endommagé plusieurs routes et ponts, forçant les automobilistes à réorganiser leur déplacement.

Le ministère des Transports a diffusé ce matin des photos des dégâts sur route 299, dans le secteur de Mont-Albert. Un ponceau a été obstrué par des débris, et un glissement de terrain s’est produit en bordure de la chaussée.

La 299 est complètement fermée à la hauteur du km 122, pour les directions sud et nord. La durée de la fermeture est indéterminée, mais le MTQ a indiqué que des aménagements étaient en cours afin de la rouvrir rapidement.

Différents dommages sur #R299, en #Gaspésie. #MTMDET planifie interventions nécessaires. Route fermée sur 70 km pour durée indéterminée. pic.twitter.com/Lgv8saogRj — MTMDET_Qc (@MTMDET_Qc) 10 mai 2017

Une partie du tronçon a commencé à être nettoyée, et des inspections sont en cours sur le terrain, a précisé le porte-parole du MTQ, Guillaume Paradis en entrevue avec TVANouvelles.ca. «Je ne peux toutefois pas m’avancer sur le moment de la réouverture», a indiqué M. Paradis.

Cette route, qui traverse la Gaspésie, relie Sainte-Anne-des-Monts à New Richmond. Le détour pour les gens qui veulent faire le transit Sainte-Anne-des-Monts / New Richmond est presque quatre fois plus long qu’à l’habitude.

Environ 530 véhicules y circulent par jour, dont 25% de camions.

Selon l’itinéraire prévu, les automobilistes et camionneurs doivent se rabattent sur la 132, à l’est ou à l’ouest, en fonction de leur itinéraire.

La route de la rivière entre Grande-Vallée et la R-198, dans le secteur Collines-du-Basque est également fermée dans les deux directions.