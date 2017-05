Le bénéfice net de Cascades a plus que doublé

Le bénéfice net de Cascades a grimpé pour atteindre 161 millions $ (1,70 $ par action) au premier trimestre de 2017, en forte hausse vis-à-vis des 75 millions $ (0,79 $ par action) engrangés lors de la même période en 2016.

Les ventes de l’entreprise, elles n’ont que légèrement progressé, passant de 1,003 milliard $ au premier trimestre de 2016 à 1,006 milliard $ au premier trimestre de 2017.

Cascade a expliqué ces résultats par différents facteurs, dont le coût plus élevé des matières premières, le démarrage d’une nouvelle usine et une initiative de repositionnement pour certains produits.

Le secteur des cartons-caisse a notamment souffert de la hausse du prix moyen des vieux cartons ondulés, tandis que celui du papier tissu a dû composer avec la hausse du prix des matières premières, a expliqué l’entreprise.

Cascades entrevoit toutefois l’avenir d’un bon œil. «À court terme, nous nous attendons à bénéficier des récentes hausses de prix de vente, de la baisse des coûts des matières premières, de l'amélioration des conditions de marché en Europe et de meilleures tendances saisonnières pour nos activités de carton-caisse et de papiers tissu», a expliqué Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades, dans un communiqué publié mercredi matin.