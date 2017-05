Le maire de Lévis pense que le fédéral paiera «la note politique»

Tout comme le ministre Blais et le maire Labeaume, Gilles Lehouillier pense que le gouvernement fédéral payera le prix politique de son «inaction» dans le dossier de la peinture du pont de Québec.

C’est ce que le maire de Lévis a indiqué mercredi matin, en marge d’un point de presse, au lendemain de déclarations semblables de MM. Blais et Labeaume.

«Pour le moment, c’est comme une fuite en avant. Ça va rattraper très vite le gouvernement (fédéral) surtout qu’il y a une fête importante pour le (centenaire du) pont de Québec, a soutenu M. Lehouillier. Si cet entretien là n’est pas fait de façon adéquate, il y aura une note politique à payer quelque part (...) Le gouvernement fédéral a pris un engagement ferme durant la campagne électorale (de 2015).»

Le maire de Lévis a indiqué travailler avec la Ville de Québec sur les festivités du centenaire du pont, prévues l’automne prochain. Il n’en a cependant pas révélé la teneur précise.

Selon M. Lehouillier, «l’inaction» politique permet par ailleurs aux «rumeurs» les plus alarmistes de prendre de l’ampleur. «Je rencontre des citoyens qui me disent : M. le maire, moi je pense que je ne traverserais pas sur le pont de Québec», a-t-il regretté tout en assurant se fier sur le Canadien National (CN) et sur le ministère des Transports quant à la sécurité de l’infrastructure.