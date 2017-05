Le projet immobilier s’appellera Le Square Children’s

Le projet immobilier qui transformera l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants s’appellera Le Square Children’s, en référence au nom anglophone de cette ancienne institution, a annoncé mercredi le promoteur Devimco Immobilier.

Le projet estimé à 500 millions $, situé à l’angle du boulevard René-Lévesque Ouest et de l’avenue Atwater, est développé en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Financement Privé. Il mettra notamment en valeur la première résidence des infirmières, qui sera intégrée à l’ensemble après sa restauration.

«Nous voulions un nom qui soit à l'image du projet lui-même, c'est-à-dire profondément enraciné dans le quartier. Le Square Children's était tout désigné, non seulement pour rendre hommage au passé glorieux de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants, qui a occupé ce site pendant près d'un siècle, mais aussi pour rappeler le magnifique square Cabot, situé juste en face», a dit Serge Goulet, président de Devimco Immobilier, par communiqué.

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), qui a étudié le projet, est sur le point de transmettre son rapport à l’administration du maire de Montréal, Denis Coderre. La Ville aura ensuite deux semaines pour le rendre public.

Six tours

C’est la firme Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes qui a signé l’ensemble de six tours du Square Children's. Il comprendra 1400 unités d’habitation, à la fois des condos, des appartements locatifs et des logements sociaux gérés par l'Office municipal d'habitation de Montréal.

On y retrouvera des bureaux, un hôtel de 250 chambres et un immense centre sportif, de même que l'espace Sky Lounge, installé au sommet d’une des tours, afin d’offrir le mont Royal et le centre-ville de Montréal en carte postale.

Le nouveau Centre communautaire Peter-McGill s’installera aussi au Square Children’s, incluant une cuisine communautaire et une bibliothèque.

Dans une volonté de bien desservir les résidents et les travailleurs, des commerces de proximité se situeront au rez-de-chaussée.

Le site sera résolument vert, alors que 30 % de la superficie totale sera dédiée à des parcs, lesquels seront accessibles aux résidents de tout le Quartier des grands jardins. Selon Devimco Immobilier, le parc Henri-Dunant doublera «pratiquement» de superficie.

Devimco Immobilier a développé le District Griffin dans Griffintown et le Quartier Dix30 à Brossard, où elle prépare maintenant le projet Solar Uniquartier, estimé à 1 milliard $. Ce dernier sera localisé au coin nord-est des autoroutes 10 et 30.