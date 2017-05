Lea Michele impressionnée par la résilience de Céline Dion

Céline Dion a été mariée à René Angelil pendant 22 ans jusqu'à sa mort suite à un cancer en janvier 2016 tandis que la star de Glee, Lea Michele, a subi une tragédie semblable en 2013, lorsque son petit ami, avec qui elle était depuis deux ans, Cory Monteith, est soudainement décédé.

Tandis que Lea Michele continue de pleurer la mort de Cory Monteith, elle cherche à faire preuve de force et s'inspire de Céline Dion, notant que la façon dont la chanteuse canadienne gère son propre chagrin est un formidable exemple. «Je regarde quelqu'un comme Céline et comment elle se tient avec tant de dignité et de respect, a déclaré Lea Michele au magazine People. Elle a perdu l'amour de sa vie, et elle garde une telle attitude. Elle prend soin de sa voix et essaie de rester fidèle à elle-même. Je l'adore. Et évidemment, Barbra Streisand (est une autre source inspiration). Elles ont toujours été ces modèles pour moi en grandissant, et ça m'a fait travailler plus dur et prendre davantage soin de moi pour être au meilleur de moi-même.»

Lea Michele a sorti son deuxième album, Places, en mars et elle reconnaît que ses modèles ont également influencé son style musical. «J'ai vraiment accepté mon son avec ce disque : mes racines en tant que comédienne de théâtre et mes influences comme celles de Barbra Streisand et de Céline Dion, partage-t-elle. Ces femmes n'étaient que des sources d'inspiration pour moi, pas des artistes auxquelles j'avais l'impression que je devais me comparer, mais ce sont des inspirations incroyables.»