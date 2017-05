Les douaniers arrêtent un homme caché dans le coffre d'une voiture

Un Américain qui tentait de passer clandestinement à la douane canadienne de Prescott, en Ontario, en se cachant dans le coffre de la voiture conduite par sa petite amie, a été arrêté le 10 avril dernier, a dévoilé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), mercredi.

Ashleigh Tinston, 20 ans, de Virginie, tentait de dissimuler la présence de son amoureux, Ian Mullen, 21 ans, du Maryland, qui se cachait à l’arrivée du véhicule à la frontière canadienne. Mullen tentait de fuir les États-Unis, alors qu’il devait comparaître le 2 mai dernier pour une accusation d'agression, selon les informations dévoilées par l’ASFC.

Tous deux ont comparu le 21 avril. Ashleigh Tinston a plaidé coupable d’avoir aidé et encouragé une personne à commettre une infraction à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Elle a été condamnée et a déjà purgé sa peine, a-t-on précisé par communiqué.

Quant à Ian Mullen, il a plaidé coupable d’avoir omis de se présenter lui-même et a reçu une peine d’incarcération de 30 jours.

Pour récupérer sa voiture qui a été saisie, le couple devra verser une somme de 5000 $.

«Cet exemple envoie un message important à quiconque envisage de participer à des passages illégaux de personnes à la frontière. Toute personne cherchant à entrer au Canada est tenue de se présenter à un agent de l’ASFC», a dit Leanne Sullivan, chef des opérations au point d’entrée de Prescott pour l’ASFC.