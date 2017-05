Les profits de Pages Jaunes dégringolent

Les profits de Pages Jaunes ont chuté au premier trimestre de l’année par rapport à la même période l’an dernier.

Le bénéfice net pour le trimestre qui s’est terminé le 31 mars s’est établi à 658 000 $ (2 cents par action) comparativement à 13,15 millions (0,49 cents par action) pour la même époque en 2016.

Cette dégringolade s’explique par des frais de restructuration ainsi qu’une baisse des revenus, qui sont passés de 203,6 millions $ au premier trimestre de 2016 à 189,5 millions $ en 2017, une baisse de 6,9 %.

Le nombre de clients a aussi diminué, de 244 000 l’an dernier à 239 000 pour la même période cette année.

Pages Jaunes a toutefois souligné que ses revenus liés au numérique ont augmenté de 2,4 %.

«Au premier trimestre, nous nous sommes concentrés sur la croissance des produits tirés des médias et solutions numériques et sur la gestion des variations dans la composition des produits», a mentionné Julien Billot, président et chef de la direction de Pages Jaunes, par communiqué.

«Aujourd'hui, avec plus de 70 % de nos produits qui sont tirés des médias et solutions numériques, nous pouvons dire que nous avons réussi notre transformation d'une entreprise de médias imprimés traditionnelle à une entreprise axée sur le numérique», a-t-il mentionné.

Les revenus provenant des médias imprimés ont été amputés de 24 % au premier trimestre de 2017 par rapport au premier de 2016.