«Les sinistrés au bord de la crise de nerfs doivent se reposer»

Vivre hors de chez soi durant des semaines, perdre ses biens, ses habitudes, ses repères engendrent un stress énorme, un traumatisme. Les sinistrés doivent recevoir de l’aide soutient l’ancienne présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, Rose-Marie Charest.

«L’aide matérielle doit être associée à une aide psychologique. Ce dont les sinistrés ont besoin, c’est de sentir que des gens pensent à eux, qu’il y a encore quelque chose de prévisible dans leur vie», explique Mme Charest.

Les sinistrés vivent un traumatisme soutient la psychologue. «Certaines personnes l’auront vécu plus que d’autres. Ce qui nous choque psychologiquement, ce n’est pas seulement la réalité, mais notre perception de la réalité, que l’on a pensé que l’on pourrait mourir ou l’un de nos proches.»

«Notre chez-soi fait partie des besoins essentiels de l’humain, ce n’est pas juste un investissement matériel et financier. On s’attache à notre routine, à nos biens, aux symboles. Pensez à tout ce que vous avez dans la maison dont vous n’avez pas besoin, mais dont vous n’êtes pas capables de vous séparer, imaginez que l’on vous retire ça d’un coup. En plus, que l’on vous prive de sommeil, de vos habitudes alimentaires, de votre sécurité, c’est un traumatisme», fait savoir Mme Charest.

En plus de l’aide matériel, les sinistrés ont besoin de réconfort, de soutien psychologique. «Ce que l’on peut faire pour les gens, c’est les entourer bien sûr. Tout le monde qui remplit un sac de sable, les aide à retrouver des habitudes. On a besoin de routine pour se calmer.»

Rose-Marie Charest recommande aux gens d’essayer de penser à autre chose qu’aux inondations tout en continuant à s’informer. «Je dis aux gens de se distraire, de lire autre chose, de jouer avec ses enfants, de se créer une petite routine, de penser à autre chose, de ne pas se sentir coupables d’avoir du plaisir même si un drame se passe.»

La psychologue insiste sur un aspect important du mieux-être psychologique. «Des sinistrés sont épuisés, au bord de la crise de nerfs, c’est normal, mais ils doivent se reposer, c’est un besoin essentiel», conclut Rose-Marie Charest.

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1(800) 418-1111.