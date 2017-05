Les sinistrés invités à la patience en Gaspésie

La pluie retarde le retour à la maison de plusieurs dizaines de Gaspésiens évacués de leur résidence depuis plusieurs jours en raison des inondations.

La Direction de la sécurité civile invite les sinistrés à la patience, parce qu’il y a encore une bonne quantité de pluie qui est attendue dans les 48 prochaines heures.

Environnement Canada a reconduit mercredi matin son alerte météo pour tout le sud-est de la péninsule gaspésienne. On s’attend à recevoir 15 millimètres de pluies d’ici à mercredi soir sur le secteur de la Baie-des-Chaleurs jusqu’à la pointe de Gaspé et les prévisions pour jeudi laissent présager un scénario semblable.

Donc jusqu’à 30 millimètres d’ici demain, ce qui aiguise la vigilance des autorités qui surveillent de près le niveau de l’ensemble des rivières du territoire.

Encore 54 familles gaspésiennes sont toujours interdites de séjour dans leur résidence, soit parce qu’elles sont inondées, isolées ou enclavées par les eaux. Ces sinistrés sont surtout concentrés dans la Baie-des-Chaleurs, près des rivières Bonaventure, des deux Cascapédias et de la rivière Nouvelle.

Même si le pire semble derrière, comme l’indique le directeur de l’État civil, la vigilance et la patience demeure de mise dans les prochains jours.

«Les lacs ne sont pas encore calés, ce qui amène souvent des fluctuations au niveau de l’eau également. Pis on a encore un peu de neige au niveau de nos montagnes. Ce qui fait que ce n’est pas tout à fait fini. On n’aura probablement plus de pique de crue comme on a eu il y a deux jours, mais ça va diminuer très tranquillement. Va falloir que les citoyens continuent d’être patients et résilients comme ils le sont présentement», explique Jacques Bélanger, directeur, sécurité civile GÎM.

La situation s’améliore aussi sur nos routes. Mais il est toujours impossible de traverser la Gaspésie par son centre, puisque des entraves sur la route 299 empêchent encore de relier Sainte-Anne-des-Monts à New Richmond.

Cependant, mis à part le détour imposé par les risques d’effondrement du pont enjambant la grande Cascapédia à New Richmond, la 132 est libre d’entraves tout le tour de la Gaspésie et l’eau continue aussi de se retirer des routes locales qui avaient été lourdement entravées à plusieurs endroits en début de semaine.

En terminant, rappelons qu’il est possible de suivre la situation et de trouver beaucoup d’informations utiles aux sinistrés sur le site urgencequebec.gouv.qc.ca.