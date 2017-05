Marie-Chantal Toupin s’excuse d’avoir «dénigré» l’armée

Marie-Chantal Toupin a présenté ses excuses, mercredi, sur sa page Facebook, après avoir été critiquée par les internautes pour une publication controversée.

«Ce qui me chagrine le plus, c’est de voir l'armée ne rien foutre et les policiers me regarder comme si je me cherchais des amis», avait écrit la chanteuse, lundi, sur les réseaux sociaux, dans une publication supprimée mercredi.

C’est que Marie-Chantal Toupin avait décidé d’aller volontairement prêter mainte forte aux sinistrés d’Oka et avait publié des photos sur sa page Facebook.

«Erratum: je n'ai pas voulu dénigrer qui que ce soit au sujet de l'armée. J'ai juste dit ce que j'ai vu et vécu à Oka», a déclaré la chanteuse mercredi, dans une publication supprimée par la suite.

«Même la police ne faisait rien, mais il y a un gentil lieutenant de l'armée qui a pris son temps pour m'expliquer comment ça fonctionne avec l'armée et les corps policiers. Aucunement je n'ai voulu rabaisser qui que ce soit», a-t-elle ajouté.

La chanteuse s’est dite désolée si elle a pu blesser quelqu’un avec ses propos.

Pour calmer ses détracteurs, car sa page Facebook est souvent un lieu de controverses, Marie-Chantal Toupin avait dit, lundi, être allée faire de l’aide humanitaire «pour son âme», et «pas pour vous autres».