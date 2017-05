Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau en tombée de Rideau

Pour clore la 53e édition des Concerts populaires de Montréal, Marc Hervieux a fait appel à un couple populaire - Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau - pour le rejoindre sur scène aux côtés de l’Orchestre de la Francophonie.

Sous la direction du chef Jean-Philippe Tremblay, le spectacle prévu le 3 août viendra boucler l’événement visant à faciliter l’accès à la musique classique dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Parmi les six concerts programmés les jeudis à compter du 29 juin, le «Beatles Story Band» revisitera en version orchestrale les grands classiques du groupe mythique le 6 juillet, tandis que le 13 juillet maestro Stéphane Laforest et l’ensemble Sinfonia de Lanaudière braqueront les projecteurs sur trois divas: Caroline Bleau, Chantal Dionne et Raphaëlle Paquette.

Les billets dont le prix varie de 25 $ à 38 $ sont disponibles en ligne.