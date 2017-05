Prix de la crevette: les bateaux restent à quai

Le conflit qui persiste entre les propriétaires d'usine de transformation de crevettes et les pêcheurs au sujet du prix au débarquement, inquiète plusieurs travailleurs dans le secteur.

En guise de protestation, des pêcheurs à Matane restent à quai depuis le début de la saison de pêche qui a débuté le 1er avril.

Ce mouvement de protestation a un impact sur des centaines de travailleurs d’usines de transformation de crevettes à Matane et Rivière-au-Renard.

Le conseil central de la CSN du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie demande au gouvernement d’intervenir rapidement dans ce conflit afin de réduire les impacts sur les travailleurs.

«Ce qu’on demande c’est qu’il y ait des enveloppes supplémentaires, a expliqué la présidente du Conseil central de la CSN Bas-Saint-Laurent, Nancy Legendre. C’est une aide d’urgence pour les travailleurs qui n’ont plus de rentrée d’argent présentement. On demande également qu’il y ait une pression politique de faite pour que l’entente arrive le plus rapidement possible et qu’on puisse rentrer au travail.»

Cette saison de pêche écourtée pourrait nuire aux travailleurs en usine au moment de leur prochaine demande d'assurance-emploi.

«À partir du mois de juillet et jusqu’à septembre, je n’aurai plus de possibilité de combler mes semaines avec le chômage, a souligné une travailleuse. Ça veut dire qu’on va vivre avec un salaire de peut-être 16 à 20 heures par semaine.»