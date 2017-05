Spectacles de l’armée annulés à cause des inondations

Les Forces armées canadiennes ont annulé les spectacles prévus en fin de semaine à Montréal pour célébrer le 375e anniversaire de la métropole en raison de leur participation pour lutter contre les inondations qui sévissent au Québec.

Le concert de musique militaire de samedi, les spectacles aériens de samedi et dimanche, ainsi que la cérémonie du droit de cité de dimanche n’auront pas lieu, ont annoncé les Forces, mercredi.

Les Forces armées ont souligné que ces spectacles militaires avaient pour but de remercier les Montréalais pour leur soutien, mais que les inondations sont venues modifier leurs priorités.

«Dans les circonstances, la meilleure façon pour nous de démontrer notre gratitude et notre reconnaissance envers la population, et de souligner la force des liens qui nous unissent, est de concentrer nos efforts et de continuer à appuyer l’intervention d’urgence des autorités civiles afin de venir en aide à ceux et celles qui ont besoin d’assistance», a affirmé le brigadier-général Hercule Gosselin, commandant de la 2e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées (Est), par communiqué, mercredi.

Les spectacles aériens devaient entrainer la fermeture du parc Jean-Drapeau, de la Biosphère, du Musée Stewart pour la fin de semaine. La station de métro Jean-Drapeau, le Casino, la piste cyclable et le pont de la Concorde devaient également être fermés pour une bonne partie du week-end.