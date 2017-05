Succès des urnes biologiques dans un cimetière de Granby

Les urnes biologiques qui se transforment en arbres dans un cimetière de Granby, en Montérégie, connaissent un succès inespéré. La famille Beauregard a fait ce choix.

Daniel Beauregard est décédé à l'âge de 60 ans des suites d'un cancer. Sa famille a fait le choix d'inhumer ses cendres le jour de son anniversaire dans le nouveau «boisé de vie» situé à Granby.

«Ce n'est pas comme une fin, c'est le début de quelque chose», a raconté Françoise Gosselin, la conjointe de Daniel Beauregard.

«C'est une vie qu'on s'en va planter, je me disais c'est comme une nouvelle vie, l'an un qu'on va donner à mon père. Avec nos enfants, on va pouvoir aller le voir. Je trouvais que c'était une richesse et aussi que ça donnait une autre signification à la vie», a dit Karine Beauregard, la fille du défunt.

La famille Beauregard avait le choix parmi une vingtaine d'essences d'arbres et d'arbustes.

«Ça le représente plus qu'une tombe en marbre. On a choisi un érable à sucre, car Daniel a toujours adoré faire les sucres, il a travaillé sur les terres longtemps. Et [c’était] un peu une "bibitte" à sucre», a relaté Mme Gosselin.

Le «boisé de vie» connait du succès depuis son inauguration. Quatre lots ont été vendus et une première inhumation a été réalisée.

«Il y a beaucoup d'intérêt. On est contents. Ça répond à un besoin qu'il y avait réellement», a indiqué Élyse Champagne, la directrice des cimetières catholiques de Granby.

Ce «boisé de vie» est le premier du genre à prendre place dans un cimetière catholique au Québec. Les urnes biologiques fabriquées à partir de noix de coco se décomposent en moins d'un mois.

«Il manquait une autre façon de faire qui rejoint les gens. C'est un tournant vert, c'est la mentalité», a-t-elle ajouté.

Moins onéreux qu'un enterrement traditionnel, le coût est variable, estimé à environ 2800 $.