Les premières images de la Terrasse du Chevalier-De Lévis dévoilées

La Ville de Lévis a dévoilé mercredi matin la première de trois phases des travaux d’aménagement de la Terrasse du Chevalier-De Lévis. Un sentier piétonnier ainsi que la mise en lumière des murs et contreforts font partie des nouveautés.

«On touche à un symbole de la Ville de Lévis qui offre une vue imprenable de Québec. Le concept est fantastique. C’est un des plus beaux que j’ai vu jusqu’à maintenant», s’est félicité le maire Gilles Lehouillier en point de presse.

La première phase des travaux, évaluée à 1,3 million $, sera réalisée entre la fin août et décembre 2017. Elle prévoit notamment le remplacement des garde-corps existants par des garde-corps décoratifs ainsi que la réfection et la peinture des toitures et tourelles.

À l’occasion de la deuxième phase, du mobilier urbain et d’éclairage sera ajouté. La municipalité annonce également la construction d’un escalier architectural le long du mur est et l’aménagement de la Place du Régiment de la Chaudière.

Lors de la troisième phase, un pavillon d’accueil sera érigé et les aménagements paysagers seront complétés. La Ville prévoit l’aménagement du souterrain de la terrasse «pour favoriser la création d’un parcours expérience».

Aucun échéancier précis n’a été communiqué pour les phases 2 et 3. Le maire espère néanmoins que le réaménagement complet sera achevé d’ici cinq à six ans. Chose certaine, M. Lehouillier voit «une complémentarité» entre cet aménagement et celui du Quai Paquet. «On veut que les gens s’approprient le Vieux-Lévis», a-t-il insisté.

Rassemblement et commémoration

Le budget total de l’aménagement est de 6 millions $. Il y a an, la Ville avait annoncé cet investissement au moment de lancer un groupe de travail chargé de proposer une vision de ce «site de rassemblement et de commémoration», selon l’expression du conseiller municipal, Pierre Lainesse.

Le 24 mai, une soirée permettra d’informer les citoyens des aménagements. Les Lévisiens seront également invités à «bonifier» les phases 2 et 3 du projet, a fait savoir M. Lehouillier.

La Terrasse a été inaugurée le 12 juin 1939 par le roi George VI et son épouse.