Trudeau choisit une ex-ministre libérale aux langues officielles

Justin Trudeau a jeté son dévolu sur l’ex-procureure générale et ministre déléguée des Affaires francophones de l’Ontario, Madeleine Meilleur, comme Commissaire aux langues officielles.

Le NPD croit que Justin Trudeau se place «en situation de conflit d’intérêts» en choisissant une ex-ministre libérale ontarienne pour pourvoir ce poste vacant depuis décembre.

«Le premier ministre comprend-il qu’il ne s’agit pas seulement d’un grave conflit d’intérêts? Il mine l’autorité du bureau de la commissaire et en plus il insulte tous ceux et celles qui croient aux principes des langues officielles», a lancé le chef néodémocrate Thomas Mulcair, mercredi, à la période de questions.

Très impliquée en sein de la communauté franco-ontarienne, Mme Meilleur, 68 ans, avait ouvertement affiché son intérêt pour ce poste de commissaire, dont le mandat est de 7 ans.

La nomination de Madeleine Meilleur doit maintenant être validée par le Sénat et la Chambre des communes.