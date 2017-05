Trump a «créé un Frankenstein»

Le président des États-Unis a provoqué une tempête politique en congédiant hier le directeur du FBI, James Comey.

«Donald Trump vient de créer un Frankenstein, il vient de donner naissance à un monstre», lance Bernard Drainville.

Un avis que partage son acolyte à «La Joute»: le remède préconisé par le commandant en chef des États-Unis risque d’être bien pire que la maladie qu’il tentait de soigner.

«C’est un coup de tonnerre, on ne l’avait pas vu venir, affirme Luc Lavoie. Et la manière... il l’a congédié pendant que le gars était en train de faire un discours à ses employés, à Los Angeles. Il y avait un téléviseur derrière lui et les gens ont vu apparaître: "Comey fired" (congédié)!

M. Comey était chargé de l’enquête sur les liens entre l’équipe de Trump et les Russes pendant la dernière campagne électorale, en 2016. «À la veille de la visite du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Lavrov, [Trump] le sacre à la porte. Ça a soulevé un tollé et ça nous a rappelé le Watergate, en 1973, quand Nixon en avait eu marre et avait sacré à la porte le procureur spécial Archibald Cox et toute l’équipe qui enquêtait sur cette affaire», rappelle le chroniqueur politique Lavoie.

Pourquoi le magnat républicain a-t-il décidé de limoger Comey? L’opposition soupçonne le président de vouloir entraver l’enquête sur les piratages russes et une éventuelle coordination entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie.

«Mauvais travail» de Comey

La porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré aujourd’hui que l'éviction n'avait rien à voir avec la Russie et était due aux erreurs professionnelles de M. Comey. Trump lui-même a justifié sa décision en parlant du «mauvais travail» de l'ex-directeur.

Une thèse que Bernard Drainville écarte complètement: «J’en viens à la conclusion que cette enquête-là sur les liens entre Trump et la Russie est non seulement très sérieuse, mais elle est aussi devenue menaçante pour Trump. La seule explication logique, c’est que Comey et l’enquête du FBI s’approchent de Trump.»

Pour illustrer l’absurde des événements, l’ancien député péquiste donne l’exemple suivant: «Imaginez Philippe Couillard qui congédie le commissaire à l’UPAC alors que celui-ci mène présentement une enquête notamment sur le Parti libéral, Jean Charest, Marc Bibeau. Comment on se sentirait? Ça n’a pas de bon sens, que celui qui est visé par l’enquête foute à la porte l’enquêteur. C’est exactement ce que vient de faire Trump avec Comey.»

À la suite de cette nouvelle onde de choc à la Maison-Blanche, Bernard Drainville croit que son occupant a possiblement quelque chose à cacher. «Il y a déjà quatre ou cinq personnes proches de Trump qui ont été éclaboussées ou même qui ont été obligées de démissionner à cause de cette enquête-là. La seule conclusion à laquelle j’en arrive, c’est que Trump est peut-être directement impliqué dans le "cover-up".»

Le président devrait également craindre son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, prévient Luc Lavoie. «Il a été congédié après une semaine ou deux, il est fort probable qu’il va y avoir des accusations criminelles contre lui parce qu’il a menti lors de son serment d’office. Ça n’a pas l’air d’un gars équilibré ce Flynn. S’il décide qu’il s’ouvre la gueule et qu’il raconte: "c’est moi qui avais le contact principal avec Moscou et qui tenais M. Trump au courant". Ça peut arriver, car ce sont les États-Unis. Quand la machine décolle, elle n’est pas arrêtable.»

