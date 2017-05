Un timbre pour célébrer le mariage pour tous

La poste canadienne a émis un timbre aux couleurs de l'arc-en-ciel pour illustrer le mariage entre conjoints de même sexe dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la fondation du Canada.

Le timbre en forme de feuille d'érable, symbole du drapeau canadien, est pour moitié aux couleurs de l'arc-en-ciel, emblème de la communauté LGBTQ, et porte la mention «Canada 150» sur l'autre moitié, selon Postes Canada mercredi.

«Le mariage égal 2005», nom de ce timbre, illustre la légalisation du mariage pour tous il y a 12 ans au Canada, au terme de quatre ans de bataille devant les tribunaux et au Parlement, une bataille déclenchée au début de 2001 avec deux mariages religieux entre homosexuels à Toronto.

«Pendant des décennies, les militants LGBTQ et leurs sympathisants d'un océan à l'autre se sont battus pour les droits de leur communauté, y compris celui de se marier», a estimé Postes Canada dans un communiqué.

Ce timbre sur la liberté d'une union entre deux personnes du même sexe est le quatrième d'un jeu de 10 pour célébrer l'acte fondateur de la Confédération canadienne le 1er juillet 1867.

Les trois précédents timbres illustraient l'espace et la science, les droits et les libertés, et l'architecture avec «l'Habitat 67», célèbre bâtiment formé de cubes assemblés qui avait été construit en 1967 pour l'exposition universelle de Montréal.