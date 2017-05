Veillée à la chandelle pour les personnes emportées par la rivière Sainte-Anne

Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver la petite Daphnée Lévesque, deux ans, plus de 125 personnes ont participé à une veillée à la chandelle organisée pour rendre hommage aux deux personnes emportées par la rivière Sainte-Anne dimanche dernier.

Spontanément, plusieurs personnes s’étaient réunies près du centre d’opération mercredi à Sainte-Anne-des-Monts. Elles ont ensuite organisé cet événement à l’aide des médias sociaux. Dès 20 h, des habitants de la région ont répondu à l’invitation.

«Je ne pensais jamais qu’il y aurait autant de monde. Ça me touche énormément, a dit Guillaume Béchard, l’organisateur de la vigile. Mike et Kim sont mes amis et j’ai deux enfants. Je n’aimerais pas qu’une tragédie m’arrive aussi vite.»

La Sûreté du Québec a assuré qu’elle ne ménagera pas ses efforts pour retrouver Daphnée Lévesque. La baisse du débit de la rivière permettra de lancer un grand déploiement d’effectifs jeudi.

La petite Daphnée a été emportée par le courant alors que la voiture dans laquelle son beau-père Mike Gagnon et elle prenaient place s’est enlisée. L’accident survenu dimanche vers 18 h leur a coûté la vie. La dépouille de l’homme de 37 ans a été aperçue par surveillance aérienne lundi en fin d’après-midi.