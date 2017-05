10 ans de pénitencier pour un baron de la cocaïne

L’un des dirigeants d’un consortium des grands barons de la cocaïne au Québec a écopé de 10 ans de pénitencier, ce jeudi.

Malgré qu’il se déplace en fauteuil roulant à la suite d’un accident de moto, il y a une dizaine d’années, Shane Kenneth Maloney avait réussi à se hisser vers les sommets du crime organisé.

Lorsqu’il avait été arrêté en novembre 2012 lors de l’opération Loquace, le caïd de 39 ans avait tenté de trafiquer 25 kg de cocaïne, et il avait le contrôle d’un imposant arsenal caché dans un entrepôt, qui comprenait plus de 150 armes à feu, des dizaines de milliers de munitions, des grosses quantités de dynamite, des explosifs et même des silencieux.

«On peut seulement imaginer ce qui se serait passé si ces armes avaient été utilisées», a commenté à la cour Me Philippe Vallières-Rolland de la Couronne, ce jeudi.

Dans cette enquête, les policiers avaient reçu l’aide d’un agent d’infiltration.

Délais

Maloney est détenu depuis son arrestation. Il aurait pu faire une demande en arrêt des procédures en raison des délais judiciaires, mais à la suite de négociations avec la Couronne, il a plutôt plaidé coupable à des chefs de gangstérisme, de trafic de stupéfiants et d’accusations en lien avec les armes à feu.

«Ce plaidoyer est le fruit de très longues négociations», a expliqué Me Vallières-Rolland de la Couronne.

Lors de l’audience ce jeudi, Me Dominique Shoofey a rappelé que la détention préventive de son client avait été particulièrement laborieuse, en raison de son état physique. Il a ainsi été tenu isolé des autres détenus, enfermé à l’infirmerie.

«Les autorités carcérales ont fait de leur mieux», a toutefois ajouté l’avocat, tout en expliquant que les conditions de détention ont été considérées par les avocats afin d’en arriver à une suggestion de 10 ans de pénitencier.

Après avoir écouté les avocats, la juge Sophie Bourque a entériné cette suggestion. Compte tenu de la détention préventive, Maloney a encore un peu plus de quatre ans à purger.

Il reviendra toutefois à la cour en mai, afin de trancher sur la restitution de ses biens saisis par les autorités. Sur des biens totalisant 2 millions $, environ la moitié sera confisquée, ont fait savoir les avocats.