Opération militaire d'envergure pour renforcer une digue

Une importante opération est en cours depuis le début de l’après-midi, jeudi, visant à protéger une usine de traitement de l’eau dans le secteur de Pierrefonds, dans l’ouest de l’île de Montréal.

Plusieurs dizaines de militaires du Groupe-bataillon territorial Montréal – qui en compte environ 400 – mènent des travaux dans le but de renforcer une digue impressionnante. À l’aide de barges, ils interviennent en bordure de la rivière des Prairies dans des conditions difficiles.

Une fois la barrière érigée, sur une longueur de 300 à 400 mètres, l’objectif des militaires est d’assécher le quartier après avoir isolé le plus possible la zone inondée. Le tout pourrait prendre quelques jours et se fait avec l’aide de la municipalité et des pompiers.

L’opération, qui marque le début de la phase de rétablissement, se déroule rondement: des dizaines de véhicules militaires circulent sur le terrain municipal situé tout près du boulevard Gouin.

Les Forces armées ont installé des campements et des rondes permettront d’assurer un travail 24 heures sur 24.

«C’est tout un effort de bataillon aujourd’hui. Le crédit revient à ces soldats, dont certains viennent d’aussi loin que Windsor, en Ontario, explique un responsable militaire, le colonel Cowen. Les ressources en pompes étant limitées, on cherche donc des endroits où il y a une très haute densité de population urbaine», poursuit M. Cowen, qui précise que le déploiement de telles ressources est d’autant plus justifié qu’on retrouve à proximité une infrastructure critique, soit l’usine d’épuration de Pierrefonds.

Parmi les difficultés que doivent affronter les militaires à l’oeuvre, il y a le fait que le sol est très mou et que les véhicules lourds s’y enfoncent. Il faut aussi éviter à tout prix que les génératrices ne soient touchées par la crue des eaux.

Suivez notre couverture sur les inondations au Québec toute la journée et ne manquez pas notre émission spéciale dès 20h à LCN.