Apparition d'un nouveau type d’héroïne résistant à l’antidote

Un nouveau type d’héroïne résistant à la naloxone, cet antidote permettant d’éviter la mort en cas de surdose, a fait son apparition dans l’État de New York, aux États-Unis. La naloxone, vendue sous le nom Narcan, peut littéralement renverser les effets des opioïdes.

Le nombre de morts par surdose a considérablement diminué grâce à cet antidote, et ce partout où il est disponible. Les services d’urgence de Rochester, dans l’État de New York, croient qu’une nouvelle sorte d’héroïne, contenant des substances synthétiques, a fait son apparition sur le territoire.

Cette substance synthétique mélangée à cette drogue bloquerait les effets de l’antidote.

Il s’agit d’un dérivé de fentanyl, l’acrylfentanyl, qui est encore plus puissant.

«La crise des opioïdes est immense, et le système de santé a répondu au problème, dans un sens, en rendant le Narcan plus facilement accessible», explique Matt Comer, chef des ambulanciers volontaires de la région.

Il raconte qu’il a fallu administrer à certaines personnes en surdose jusqu’à 4 fois la dose habituelle de Narcan pour les sauver.

«Nous finissions par leur donner la 4e dose, qui a fait un peu plus effet. Nous avons eu des cas où il a fallu en donner 5 et même 6 fois», ajoute l’ambulancier.

Selon le site de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, il faut s’assurer d’« une surveillance accrue et prolongée des signes de rechute» après l’administration du Narcan.



Morts par centaine



Le fentanyl et ses dérivés ont fait plus de 44 morts à Chicago aux États-Unis, mais fait aussi des ravages au Canada.

En Colombie-Britannique, l'acrylfentanyl, est également apparu sur le marché noir.

Au Québec, un coroner a sonné l’alarme en avertissant que la province n’était pas à l’abri des ravages que pouvaient causer ces drogues.

Paul G. Dionne recommandait notamment aux médecins de bien surveiller les ordonnances d'opioïdes.

En Chine, le gouvernement a annoncé en février dernier qu’il bannirait la fabrication de l’acrylfentanyl et de trois autres opioïdes synthétiques.

«Le fentanyl est un narcotique 40 fois plus puissant que l’héroïne et 50-100 fois plus puissant que la morphine. Cet opioïde est associé à des risques élevés de surdoses et de décès. Tout comme pour l’injection et l’ingestion, l’exposition topique (peau, muqueuses) au Fentanyl peut causer une dépression respiratoire et la mort. Il peut être vendu en tant qu’héroïne, cocaïne ou oxycodone ou être inclus dans leurs compositions. Il produit des signes et symptômes qui sont semblables aux surdoses par autres opioïdes», peut-on lire sur le site de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.