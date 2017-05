Bon début d’année pour l'Industrielle Alliance

L’année a bien commencé pour l'Industrielle Alliance dont les profits ont augmenté de 12% au premier trimestre par rapport à la même période en 2016.

La compagnie d’assurance et de finance de Québec a engrangé des gains de 114,4 millions$ pour la période de trois mois se terminant le 31 mars dernier, contrairement à 102,4 millions$ l’an dernier à la même époque.

«L'année 2017 connaît un bon départ dans toutes nos activités d'assurance et de gestion de patrimoine, tant dans les secteurs aux particuliers que dans ceux aux entreprises et aux groupes», a dit Yvon Charest, président et chef de la direction, par communiqué, jeudi.

«En plus des ventes nettes remarquables enregistrées du côté de nos fonds communs de placement au premier trimestre, j'aimerais souligner les résultats générés par nos activités d'assurance collective et de gestion de patrimoine, lesquelles ont affiché une croissance des affaires notable, a-t-il ajouté. Nos activités d'assurance individuelle et de fonds distincts ont poursuivi sur leur belle lancée au premier trimestre, tout comme celles de notre filiale d'assurance auto et habitation.»

L'Industrielle Alliance prévoit toujours conclure en août l’acquisition de la firme de conseil financier HollisWealth, des mains de la Banque Scotia. Elle cherche aussi des «opportunités qui nous permettraient d'accroître notre présence dans le marché américain», selon Yvon Charest.

L’entreprise a annoncé jeudi le versement d’un dividende trimestriel de 35 cents par action ordinaire, payable le 15 juin pour ceux qui auront des actions à la fermeture des marchés le 26 mai.