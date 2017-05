Des artistes s’unissent pour les sinistrés

Une soixantaine d’artistes québécois se sont réunis, jeudi soir au studio Tangerine, à Montréal, pour enregistrer une chanson dans le but d’amasser des fonds pour les sinistrés des inondations.

«Quand ça va mal quelque part, les artistes sont là en général, a déclaré la chanteuse Shirley Théroux, qui faisait partie du groupe. Tout le monde, on est là aujourd’hui pour chanter cette magnifique chanson-là.»

La pièce, intitulée «Château de sable. Château de sacs», est l’initiative du Gatinois Daniel Coutu, qui en a écrit les paroles.

«Je pense que la plus belle affaire qui s’est produite dans les dernières semaines, c’est la mobilisation citoyenne, a-t-il expliqué. [...] Une autre façon de faire sa part, c’est de toucher les gens avec la musique. Il faut amasser des fonds maintenant.»

La musique a quant à elle été composée par Geneviève RB et Alain Barbeau.

«C’est incroyable, ça s’est passé tellement vite, a raconté Geneviève RB. Dimanche dernier, il nous envoie le texte. Une heure après, on renvoie avec la musique. Et là, aujourd’hui, on est là à faire ce refrain-là, qui a été composé et écrit par nous, c’est super émouvant.»

La pièce sera mise en vente sur iTunes dès la semaine prochaine. Tous les profits seront versés au fonds des sinistrés de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1 800 418-1111.