EXCLUSIF | «Elle n’allait vraiment pas bien», raconte une spectatrice

Une représentation spéciale de la pièce de théâtre Harold et Maude s’est terminée de façon abrupte, jeudi matin, un peu avant l’entracte.

L’actrice Béatrice Picard a eu un malaise sur scène, alors que le spectacle était présenté à des étudiants en sortie scolaire.

La comédienne a serré sa poitrine et a manqué de souffle. Elle était sur le point de tomber au sol lorsque des techniciens sont venus à son secours, selon une témoin des évènements, Vanessa Brodeur.

«On avait l’impression qu’elle allait s’écrouler. Elle n’allait vraiment pas bien», a raconté Mme Brodeur, qui a contacté TVANouvelles.ca en passant par la page Facebook.

«Sincèrement on était sûrs sûrs sûrs que c’était pour la pièce et que ça faisait partie de l’histoire. Elle joue le rôle d’une femme âgée qui tombe amoureuse d’une jeune de 19 ans, alors on était certains que c’était dans le scénario. Tout le monde était sous le choc», a ajouté Mme Brodeur.

Le rideau est tombé tout de suite après l’arrivée de l’équipe technique sur scène. «On est sorti de la salle vers 10h15», précise la témoin.

L’ambulance est arrivée quelques minutes après.