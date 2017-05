Inondations: les risques pour la santé des sinistrés

Les sinistrés des inondations ont à composer avec la fatigue physique et émotionnelle, mettant dans certains cas leur santé à risque. Le pharmacien Jean-Yves Dionne explique ce que l’eau qui endommage tout sur son passage produit comme impact.

«Au début, c’est le drame. L’eau monte, endommage tout sur son passage. On vit un stress important. L’angoisse s’installe. On bâtit des digues. On installe des pompes. On surveille et on alimente ses pompes. On déménage des sacs de sable, encore», fait-il savoir.

Conséquences: stress, insomnie, difficulté à se distancier, mal de dos, courbatures, peut-être pire entorse, etc.

Quoi faire? Demander de l’aide. Ne pas penser tout faire. Se tourner vers les amis, la santé publique, l’armée, etc.

Si blessure, traiter rapidement

L’eau continue à monter

«Les infrastructures sont atteintes, l’eau charrie des détritus, des branches, des contaminants, des déchets, l’eau potable vient à manquer. Les usines d’épuration, les puits faillissent à la tâche», poursuit Jean-Yves Dionne.

Conséquence: contamination de l’eau, risque d’infection, de diarrhée, risque d’être blessé par des objets flottants

Quoi faire? Faire bouillir l’eau si elle est encore disponible, consommer de l’eau en bouteille

Ne pas tenter d’être plus fort que le courant. Les débris peuvent être dangereux. Ne pas se mettre dans leur chemin et évacuer les lieux.

Le sentiment de culpabilité... « si j’avais pu... ».

Conséquence: la détresse psychologique, la fatigue et l’épuisement s’installent

Quoi faire? Il faut absolument de l’aide, d’un proche, d’un professionnel. La détresse psychologique est réelle.

Retour à la maison pour les évacués

«C’est peut-être la pire étape. On constate les dégâts, les pertes. Les compensations ne seront pas suffisantes. Les dégâts d’eau laissent des marques. On doit jeter tout ce qui a été contaminé. La contamination apporte des moisissures toxiques», énumère le pharmacien.

«Il faut détruire et rebâtir. Il faut nettoyer. La facture de tout ça est catastrophique. Les délais sont toujours plus longs que prévu. Les subsides toujours moins importants que nécessaire. Perte de valeur de la propriété, épargne d’une vie, rêve envolé, etc. Il faut demander de l’aide», soutient Jean-Yves Dionne.

***

Les citoyens et les entreprises touchés par les inondations peuvent communiquer avec Services Québec au 1-877-644-4545 pour se renseigner sur les programmes et services du gouvernement du Québec.

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1(800) 418-1111.