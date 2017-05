Justin Trudeau assure que les sinistrés seront soutenus

Le premier ministre du Canada était à Gatineau en matinée pour constater l’ampleur des dégâts causés par les inondations dont l’ampleur est historique.

Justin Trudeau a assuré que les intervenants, dont les Forces armées, seront sur place pour les semaines et les mois à venir afin de soutenir la population.

«On va être là pour les individus qui retournent chez eux», a assuré le chef du gouvernement.

Il a souligné l’entraide «typiquement canadienne».

«Je suis très content de pouvoir souligner à quel point ça fonctionne bien. On est en train de travailler très fort et on voit que les eaux commencent à baisser.»

Le premier ministre a toutefois ajouté que les difficultés ne sont pas terminées. «Une autre étape de travail vient de commencer», a ajouté M. Trudeau.

«Il y aura beaucoup de travail dans les semaines à venir», a-t-il ajouté.