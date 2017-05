La Maison-Blanche furieuse après la publication de photos par Moscou

L'administration américaine se trouvait jeudi de nouveau dans l'embarras après la publication par le Kremlin de photos gênantes d'une rencontre à huis clos entre le président Donald Trump et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Les clichés montrent un Donald Trump souriant en train de serrer la main de M. Lavrov et de l'ambassadeur russe à Washington Sergueï Kisliak, posant également à leurs côtés, lors d'une rencontre mercredi dans le Bureau ovale.

Cet entretien était déjà perçu comme un joli coup diplomatique pour le Kremlin: un accueil avec tapis rouge à peine quelques mois après la mise en place de sanctions américaines contre la Russie pour son ingérence dans l'élection présidentielle de 2016.

Et ce alors que l'administration reste engluée dans des accusations de collusion entre l'entourage de M. Trump et des responsables russes, dont M. Kisliak, pour favoriser sa candidature face à sa concurrente démocrate Hillary Clinton. Trois enquêtes --au Congrès et au FBI-- sont en cours à ce sujet.

La diffusion de ces photos participe à l'impression que la Russie a remporté une victoire diplomatique et que la Maison-Blanche a été manipulée.

«Félicitations, Kollegi (collègues) d'avoir obtenu ces photos! Énorme coup», a déclaré Michael McFaul, ex-ambassadeur américain à Moscou.

En public, la Maison-Blanche tente de garder la tête haute: «Il est normal qu'il rencontre le ministre des Affaires étrangères», a déclaré Sarah Huckabee Sanders, porte-parole de l'exécutif, vilipendant les critiques.

Mais, en privé, les responsables de la Maison-Blanche bouillaient face à ce qu'ils considéraient comme un abus de confiance.

Selon eux, le président russe Vladimir Poutine a réclamé cette rencontre entre son ministre et M. Trump, en réciproque à son récent entretien avec le secrétaire d'État Rex Tillerson à Moscou.

La Maison-Blanche avait été informée qu'un photographe officiel russe serait présent, laissant entendre que les clichés seraient pour les archives, mais n'avaient pas vocation à être diffusés immédiatement.

«Notre photographe officiel et le leur étaient présents, c'est tout», a indiqué un assistant peu après la rencontre.

Mais lorsque les images ont été publiées dans le monde entier par l'intermédiaire d'un média public russe, la fureur s'est emparée de la Maison-Blanche d'avoir ainsi été trompée. Deux responsables ont reconnu ne pas avoir été prévenus de leur publication.

La présence dans le Bureau ovale de M. Kisliak n'a fait qu'exacerber le malaise puisque ses contacts avec plusieurs proches de M. Trump sont au coeur des soupçons de collusion.

Ainsi, Michael Flynn a été contraint de démissionner mi-février de son poste de directeur à la sécurité nationale pour n'avoir pas révélé ses échanges avec l'ambassadeur russe.