La réélection de Beaudoin, un «échec monumental» pour la Caisse

Le chroniqueur économique Michel Girard estime que la Caisse de dépôt et placement du Québec a perdu la face avec la réélection de Pierre Beaudoin à la tête du conseil d’administration de Bombardier.

Pierre Beaudoin a été réélu avec 92,3% des votes des actionnaires au cours de l’assemblée annuelle de l’entreprise jeudi à Dorval. Il va toutefois laisser tomber ses fonctions «exécutives» à la tête du conseil fin juin.

«Je considère que c’est un échec monumental pour la Caisse de dépôt qui réclamait sa tête. La Caisse proposait qu’on nomme un administrateur indépendant à titre de président du conseil et non pas fiston de la famille Bombardier-Beaudoin», a expliqué Michel Girard en entrevue à TVA Nouvelles.

La politique de rémunération qui avait soulevé tellement de controverse a aussi été adoptée avec une forte majorité de 93%.

«C’est encore plus surprenant avec tout le tollé que cela avait soulevé au Québec. J’imagine qu’il doit y avoir beaucoup d’investisseurs à l’extérieur du Québec qui n’ont pas trop suivi ce qui s’est passé ici même», suggère Michel Girard.

Le titre s'envole en bourse

On constate que les décisions prises jeudi et le dévoilement des résultats financiers poussent le titre de Bombardier en bourse.

Michel Girard suggère une explication technique : «Bombardier est le titre à Toronto qui fait l’objet du plus grand nombre de ventes à découvert. Les investisseurs comptent sur le fait que le titre va baisser. Voyant que les résultats sont meilleurs qu’au trimestre correspondant l’an passé, probablement que plusieurs investisseurs qui avaient vendu le titre à découvert ont décidé de se racheter pour éviter d’avoir des pertes lourdes à subir».

Il ajoute que les résultats sont quand même meilleurs que l’an passé, même si les revenus de l’entreprise sont en baisse de 9% sur un an.

La perte pour la période de trois mois est de 31 millions $US, alors qu’elle était presque cinq fois plus élevée il y a un an.