La situation financière de Bombardier s’améliore

Les résultats financiers de Bombardier dévoilés jeudi font état d’une amélioration de sa situation financière. L’entreprise a toutefois raté la cible des analystes du côté des revenus au premier trimestre de 2017.

Pour la période terminée au 31 mars, Bombardier a affiché des revenus de 3,57 milliards$US, en baisse de 9% par rapport à la même période l’an dernier.

Les analystes s’attendaient pourtant à ce que Bombardier génère des revenus de 3,88 milliards$US durant ce trimestre.

Chemin faisant, l’entreprise a enregistré une perte nette de 31 millions$US (2 cents par action), beaucoup moins élevée que celle du trimestre correspondant l’an dernier (138 millions$US ou 7 cents par action).

L’utilisation des flux de trésorerie disponibles s’est améliorée pour atteindre 593 millions$US.

«Nous continuons à renforcer notre élan en exécutant notre plan de transformation et en commençant à tirer parti de la pleine valeur du portefeuille de Bombardier», a dit le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare.

Plusieurs analystes qui suivent le titre de Bombardier sont d’avis que l’entreprise respecte son plan de match.

L’analyste Walter Spracklin, de RBC Marchés des capitaux, croit que Bombardier s’en va dans la bonne direction.

Bombardier tenait son assemblée annuelle des actionnaires jeudi à Dorval.

Le BAIIA en hausse

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA) avant éléments spéciaux a été de 128 millions$US comparativement à 104 millions$US au trimestre correspondant l’an dernier.

La marge BAIIA avant éléments spéciaux a progressé pour s’établir à 8% dans la division Transport, à 7,6% dans la division des Avions d’affaires et à 7,5% chez Aérostructures.

Bombardier dit continuer à investir dans la phase d’essais et de certification des programmes d’avions Global 7000 et Global 8000 ainsi que dans les stocks soutenant l’accélération de la production des avions C Series et dans certains projets clés de la division Transport.

«Les 10 avions C Series livrés à Swiss International Air Lines (SWISS) et Air Baltic Corporation AS (airBaltic) maintenant en service offrent de bonnes performances», a indiqué l’entreprise.