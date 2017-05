Le crime organisé fera encore plus de fric, croit un expert

La légalisation de la marijuana, qui pourrait se faire à compter de juillet 2018 au Canada, aura-t-elle l'effet escompté sur le crime organisé?

Alors que Justin Trudeau répète que la légalisation du cannabis fera mal au portefeuille du crime organisé, ce n'est pas du tout l'avis de l'expert des motards criminels Paul Laplante.

Celui qui a dirigé l'Escouade Carcajou et qui est derrière l'Opération Printemps 2001, croit la mafia fera encore plus d'argent.

Le pot gouvernemental pourrait bien créer une concurrence, mais peut-être que les consommateurs de cannabis vont continuer d'acheter leur drogue sur le marché noir, surtout si celle-ci procure un effet beaucoup plus fort avec un niveau de THC 10 fois plus élevé, croit M. Laplante, qui s'attend à une hausse du prix sur le marché noir.

C'est la mafia asiatique qui contrôle 80 % du marché du pot. Les 20 autres pour cent sont détenus par les Hells Angels par l’entremise de serres hydroponiques et de champs de blé d'Inde.

Selon des experts, la légalisation du cannabis fournira sur un plateau d'argent au crime organisé le catalogue des consommateurs de marijuana, qui seront répertoriés sur les listes gouvernementales. Le crime organisé pourra alors les solliciter.

Chez Motivaction, un organisme qui vient en aide aux jeunes, on s'inquiète aussi d'une possible augmentation de la consommation chez les adolescents et les jeunes adultes.

La Sûreté du Québec a refusé de commenter le projet de loi de Justin Trudeau.