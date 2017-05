Le ministre de la Santé a « favorisé » la clinique Chirurgie DIX30 qui se trouve dans son comté selon l’opposition officielle.

«Les chiffres de son ministère démontrent que le ministre a favorisé la clinique Chirurgie DIX30», a affirmé Diane Lamarre, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, lors de la période de questions à l’Assemblée nationale.

Notre Bureau d’enquête révélait ce matin que le ministre Gaétan Barrette a versé 3,4 millions $ sur les quatre millions prévus pour un projet-pilote à cette clinique de chirurgie privée qui se trouve dans son comté.

Par ailleurs, la clinique Chirurgie DIX30 n’arrivait pas à payer son loyer avant cette aide gouvernementale. «Il vient favoriser le DIX30, c’est maintenant une certitude», a martelé Mme Lamarre, soutenant que le ministre est intervenu personnellement pour sauver la clinique.

Les deux autres cliniques qui participent à ce projet-pilote visant à comparer les coûts de chirurgie entre les secteurs privé et public, Rockland MD et Opmédic à Laval, ont reçu respectivement 600 000$ et 200 000$. Entre mai et décembre 2016, la clinique DIX30 a mené 3065 chirurgies, alors que les deux autres n’en ont fait aucune.

Le ministre se défend

«On nous prête des intentions ici», a signalé la ministre Barrette, indiquant que «personne» n’avait été favorisé dans ce dossier.

«Nous avons choisi d’augmenter l’accès à la chirurgie pour les patients qui attendent sur des listes d’attentes», a-t-il expliqué, assurant que la population du Québec avait déjà accès à plus de chirurgies et que la liste d’attente diminuait.

Il a également rappelé qu’il s’agissait d’un projet-pilote expérimental visant à évaluer le coût d’une chirurgie. Ce projet se terminera en mai 2019.

«Il fallait le commencer quelque part. Et, c’est vrai, on a commencé pour des raisons de complexité administrative au DIX30, et, pour toutes sortes de raisons. C’est une clinique qui avait la possibilité d’avoir un point de départ à zéro dans le cadre des évaluations budgétaires», a indiqué le ministre de la Santé.

Déçu

Confirmant son appui au projet, le député de la CAQ, François Paradis a néanmoins avoué être déçu pour les patients dans ce dossier, réalisant qu’une seule des trois cliniques du projet-pilote semble active.

«Je suis déçu de voir que les deux autres, prêtes à enclencher le processus, sont restées dans l'ombre», a souligné M. Paradis, soutenant qu’en raison de la santé financière précaire de la clinique de Chirurgie DIX30 avant l’obtention d’un financement de 3,4 millions, le ministre devrait fournir «des réponses plus poussées.»