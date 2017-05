L'enquête russe continue malgré le congédiement du chef du FBI

Le directeur intérimaire du FBI Andrew McCabe a assuré jeudi au Congrès que l'enquête sur les ingérences russes durant la campagne électorale se poursuivait normalement malgré le limogeage par Donald Trump de l'ancien directeur, James Comey.

«Le travail continue quels que soient les changements de circonstances», a déclaré Andrew McCabe lors d'une audition au Sénat.

«Il n'y a eu aucune tentative d'entraver notre enquête à ce jour. On ne peut pas arrêter les hommes et femmes du FBI de faire ce qu'il faut, protéger les Américains et défendre la Constitution».

Cette audition était la première apparition en public d'Andrew McCabe, qui a pris les rênes de la police fédérale au pied levé, en remplacement de James Comey, congédié soudainement par le président américain mardi soir.

L'audition devant la commission du Renseignement du Sénat, consacrée aux menaces mondiales, incluait aussi cinq hauts responsables du renseignement américain dont les patrons de la CIA et de la NSA. James Comey devait initialement y participer.

M. McCabe pourrait être interrogé, surtout par les sénateurs démocrates, sur les circonstances de l'éviction de M. Comey et sur le statut de l'enquête sur les ingérences russes.

Cette enquête s'intéresse aussi à une éventuelle coordination entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie.

L'opposition s'inquiète de l'indépendance des investigations, mais la Maison Blanche a justifié le départ de M. Comey par son mauvais traitement d'Hillary Clinton lors de l'enquête sur ses emails l'an dernier.