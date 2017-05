L’entente de principe acceptée à 83% chez ArcelorMittal

La grève est évitée aux installations minières d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord. Les 2000 employés syndiqués ont voté à 83 % en faveur d'une entente de principe survenue lundi matin.

Les négociations ont été difficiles pour le renouvellement de cette convention collective qui est échue depuis la fin du mois de février. Les partis ont finalement trouvé un terrain d'entente à la suite de l'intervention de l'ex-premier ministre du Québec Lucien Bouchard au cours de la fin de semaine.

Il s’agit d'une convention de quatre années comportant des augmentations salariales annuelles variant entre 2,2% et 3%.

«On partait de loin pour les relations de travail. Le climat de confiance a été rétabli. On repart pour quatre ans. L’entente de principe est clairement satisfaisante», indique Nicolas Lapierre, coordonnateur du syndicat des Métallos sur la Côte-Nord.

ArcelorMittal a reculé sur sa volonté d'instaurer un régime de retraite à cotisation déterminée pour les nouveaux employés. Le régime de retraite à prestations déterminées a été bonifié même pour les retraités.

Les Métallos indiquent que l'employeur a aussi retiré toutes ses demandes concernant la mobilité de la main-d'œuvre.

La parité d’ici 2020 pour les travailleurs de la mine de Fire Lake a aussi été obtenue sur le plan des salaires, des assurances et du régime de retraite. Des emplois de conciergerie que l'employeur désirait transférer en sous-traitance sont rapatriés dans l'unité d'accréditation syndicale.

ArcelorMittal désirait signer pour six ans, mais les Métallos ont insisté pour que la convention collective dure quatre ans.

«On ne voulait pas s'embarquer dans une longue convention de six ans. (...) Ça n'a pas été facile au cours des six dernières années. On ne voulait pas seulement se revoir à la table de négociation dans six ans et régler nos problèmes seulement dans six ans», explique Nicolas Lapierre.

Le dernier conflit de travail à ArcelorMittal remonte à 2005.