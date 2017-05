Les Bourses Pierre-Péladeau soutiennent trois projets d'étudiants

Les Bourses Pierre-Péladeau de Québecor soutiennent cette année trois projets qui cherchent à améliorer les soins de santé par l’emploi du laser, à contribuer au développement durable en matière de nutrition animale et à insuffler au monde de l’emballage une véritable révolution.

Les lauréats se partagent une somme de 100 000 $, a-t-on annoncé jeudi.

Louis-Rafaël Robichaud et Simon Duval, de l'Université Laval, mettent la main sur la première Bourse Pierre-Péladeau, qui leur vaut 50 000 $, somme qui sera injectée dans leur entreprise Femtum. Les deux étudiants développent les premiers lasers infrarouges à base de fibres optiques afin de remplacer les scalpels traditionnels, afin de réduire le temps de guérison.

Aussi de l’Université Laval, Justine Richard-Giroux est lauréate de la deuxième Bourse Pierre-Péladeau, d’une valeur de 30 000 $. Cette somme lui permettra de développer son entreprise Exuvie, qui est au plan d'affaires. Exuvie propose un procédé de transformation écologique et économique pour la gestion des matières résiduelles dans le secteur de la nutrition animale.

De leur côté, Nury Ardila et Mounia Arkoun, de Polytechnique Montréal, reçoivent la troisième Bourse Pierre-Péladeau, assortie d’un chèque de 20 000 $ pour soutenir l’émergence de leur entreprise ChitoPack, qui, grâce à un emballage actif interagissant avec l’aliment, empêche la croissance microbienne. On parle ici d’une révolution possible pour la conservation des aliments, donc moins de gaspillage, notamment pour la viande et le lait.

Les Bourses Pierre-Péladeau, remises pour la 19e année de suite, servent notamment d’effet de levier pour porter à bon port les projets d’affaires d’étudiants universitaires.

«Les entrepreneurs sont essentiels à la diversification de notre économie et à la prospérité du Québec pour les années à venir. En offrant les Bourses Pierre-Péladeau, nous souhaitons valoriser l'excellence du travail de ces jeunes passionnés en affaires et permettre à leur entreprise de prendre leur envol», a dit Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et fils de feu Pierre Péladeau, qui a donné son nom à ces bourses.