Louis Garneau demande à Québec d'en faire plus pour protéger les cyclistes

Louis Garneau a profité de la conférence annonçant la 8e édition du Tour du silence pour faire une sortie médiatique. Il a dénoncé jeudi le peu de panneaux installés concernant la loi du 1,5 mètre, entrée en vigueur en juin 2016 pour protéger les cyclistes.

Il demande au gouvernement de déployer davantage de panneaux et de donner les moyeux aux municipalités de le faire aussi.

Les panneaux sont si rares que Louis Garneau en a fabriqué un lui-même, qu'il a posé sur son terrain en bordure de la route, à Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec.

La loi stipule qu’un automobiliste doit respecter une distance de 1,5 mètre avec un cycliste sur une route où la vitesse est de plus de 50 km/h. Sur une voie de circulation où la limite est de 50 km/h et moins, la distance est de 1 mètre.

Les amendes varient entre 200 $ et 300 $, en plus de deux points d'inaptitude qui vont au dossier des conducteurs fautifs. Sur son site, la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle que la courtoisie existe et que les automobilistes peuvent ralentir pour «faciliter la tâche» aux cyclistes.

Le Tour du silence aura lieu le 17 mai prochain dans 400 villes à travers le monde.