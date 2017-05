Montréal est en première place en Amérique du Nord pour les congrès

Montréal est la ville qui a accueilli le plus grand nombre de congrès internationaux en Amérique du Nord en 2016, selon un classement de l'International Congress and Convention Association (ICCA).

À la tête de ce palmarès en 2012 et 2013, la métropole québécoise retrouve le sommet, en coiffant au passage des villes comme New York, Chicago, Washington ou encore Toronto et Vancouver.

Selon le classement «Country and City Rankings 2016», Montréal a accueilli 76 événements notamment au Palais des congrès de Montréal, mais aussi dans les universités et hôtels. De plus, environ 37 000 voyageurs d'affaires et congressistes se sont déplacés dans la métropole lors de ces événements, soit 21% de plus que la ville placée au second rang.

«Montréal est une ville où il est facile de faire des affaires, a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. Elle se distingue par la synergie de ses partenaires, la qualité des services offerts par les experts locaux, la qualité des interactions avec les influenceurs des différents secteurs d'activités sans oublier l'augmentation du nombre de vols qui rend la métropole plus accessible que jamais.»

Par ailleurs, un sondage réalisé par Ipsos pour Tourisme Montréal indique que près de 95% des touristes des catégories «agrément et affaires» se sont dits satisfaits de leur expérience montréalaise l’an dernier. De plus, environ 97% des touristes d'affaires recommanderaient un séjour dans la métropole québécoise.