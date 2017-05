Montréal veut que les itinérants aussi profitent de la fête

La Ville de Montréal a annoncé jeudi un soutien de 230 000 $ destinés à des projets communautaires liés à l’itinérance.

Quatorze organismes vont se partager les montants attribués aux divers projets réalisés dans le cadre du 375e anniversaire de la métropole.

L’argent remis aux organismes servira entre autres à déployer plus d’intervenants sur le terrain, à aider à former et à sensibiliser les bénévoles des célébrations en matière d’itinérance et à organiser des événements culturels et sociaux ciblant les personnes en situation d’itinérance.

Un projet d’employabilité destiné à embaucher des personnes en insertion sociale durant les festivités du 375e sera aussi mis en place.