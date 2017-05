Philippe Couillard encourage les sinistrés à Yamachiche

Le premier ministre Philippe Couillard s’est rendu à Yamachiche, en Mauricie, pour encourager les sinistrés des inondations.

Plusieurs citoyens de ce secteur luttent contre la crue des eaux depuis plusieurs semaines déjà. Ceux qui possèdent une résidence secondaire veulent notamment savoir s’ils auront droit, eux aussi, à l’aide du gouvernement.

«Je pense qu’on peut être optimistes de voir, comme j’ai vu ce matin à Gatineau, l’eau commencer à se retirer, a exprimé M. Couillard. Mais l’eau qui commence à se retirer, ce n’est pas la fin de l’histoire. Ça, c’est l’autre message pour les sinistrés. On sait tous très bien que le jour où il n’y aura plus d’eau sur vos terrains, l’histoire est loin d’être terminée pour vous autres. Puis on va être là pour aider.»

Le premier ministre n’a toutefois pas voulu s’avancer sur les sommes qui seront débloquées.

«On ne comptera pas les sous, je ne me pose même pas cette question-là, a-t-il déclaré. Par exemple, le programme d’aide qu’on annonce et qu’on va, je crois, améliorer, il n’y a pas de limite budgétaire à ça.»