Pierre Beaudoin quitte son poste le 30 juin

Le président du conseil d’administration de Bombardier, Pierre Beaudoin, quittera ses fonctions de président exécutif le 30 juin prochain. M. Beaudoin continuera de servir à titre de président non exécutif du conseil d’administration.

L’annonce de son départ a été confirmée jeudi matin par Bombardier dans un communiqué de presse.

«Ce changement reflète le grand succès de la transition du leadership exécutif de Bombardier à Alain Bellemare au cours des deux dernières années», a indiqué Pierre Beaudoin.

«Avec la très solide équipe de haute direction désormais en place, l'entreprise est résolument en bonne voie d'exécuter son plan de redressement et de renouer avec une croissance durable à long terme», a-t-il ajouté.

Les dernières semaines n’ont pas été faciles pour la direction de Bombardier qui a dû affronter la grogne du grand public et des politiciens.

Jeudi, les administrateurs devront faire face à la colère des actionnaires lors de leur assemblée annuelle à Dorval.

«C’est historique. Je n’ai jamais observé une fronde aussi puissante contre la rémunération de dirigeants et la gouvernance d’une entreprise. Ça vient de partout. C’est assez inusité», affirme le directeur de l’Institut sur la gouvernance, Michel Nadeau.

Pierre Beaudoin, président du C. A. de Bombardier, et Alain Bellemare, président et chef de la direction de la compagnie, font face à la grogne populaire concernant notamment la hausse de rémunération des hauts dirigeants.

Appel aux changements

Au cours des derniers jours, de puissants fonds de pension et de gros actionnaires de Bombardier ont appelé à des changements importants à la tête du conseil d’administration de l’entreprise.

Normalement discrète, la Caisse de dépôt et placement du Québec a exprimé dans une lettre aux actionnaires qu’elle n’appuierait pas la réélection du président exécutif du conseil d’administration, Pierre Beaudoin, et voterait contre la hausse de rémunération vertigineuse des six autres grands patrons de Bombardier.

D’autres caisses de retraite souhaitaient le départ de certains administrateurs et voteront contre la hausse des salaires des hauts dirigeants annoncée (et révisée) le mois dernier.

Fait rarissime, des centaines de citoyens ont manifesté dans les rues en avril contre la hausse «inacceptable» et «indécente» de rémunération. Un sondage Léger/TVA/Le Journal avait révélé que plus de 9 Québécois sur 10 étaient opposés aux primes et à la hausse de rémunération pour les grands patrons, surtout dans le contexte de l’argent public injecté dans l’entreprise.

Pas le choix de bouger

Selon Michel Nadeau, la direction de Bombardier n’a pas d’autre choix que de bouger devant un tel désaveu du leadership de Pierre Beaudoin. «Il y a beaucoup de pression. La direction doit faire quelque chose», a fait valoir M. Nadeau.

Reste que les familles Beaudoin-Bombardier contrôlent 53,2 % des droits de vote lors de l’assemblée.