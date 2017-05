Quand Gad Elmaleh s'en prend à un douanier américain!

Gad Elmaleh semble décidément avoir mis l'Amérique dans sa poche.

Après avoir sympathisé avec Jerry Seinfeld et attiré les plus grandes vedettes à venir l'applaudir sur scène, il est désormais le héros d'une vidéo humoristique du site Funny or Die, en compagnie de Ron Livingston, l'une des vedettes de la série Boardwalk Empire.

Dans ce sketch, intitulé «Welcome to America with Gad Elmaleh and Ron Livingston», l'humoriste franco-marocain est confronté, à l'aéroport, à un douanier plutôt particulier, qui hésite à le laisser fouler le sol américain. Ce dernier, interprété par Ron Livingston, demande à Gad Elmaleh de dévoiler sa nationalité, avant de le questionner sur la culture pop américaine.

La vedette de «Chouchou» doit donc interpréter une chanson américaine, «daber» ou encore raconter des blagues. À la fin du sketch, Gad Elmaleh, agacé, finit par craquer et s'en prend de manière virulente au douanier et à ses collègues.

Vous êtes en train d'être un enfoiré en ce moment. Et il n'y a rien de plus Américain que ça», lui dit alors le personnage interprété par Ron Livingston, avant de tamponner, enfin, son passeport.

Voilà qui devrait encore plus asseoir la popularité de Gad Elmaleh au pays de l'Oncle Sam !