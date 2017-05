Retrait de Pierre Beaudoin: «une demi-mesure», dit Lisée

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, juge insuffisante la décision de Pierre Beaudoin, président du conseil d’administration de Bombardier, de quitter ses fonctions exécutives, bien que son salaire risque de diminuer drastiquement.

«C’est une mesure, mais c’est une demi-mesure», a résumé M. Lisée, jeudi matin, lors d’un point de presse.

Bombardier a indiqué, jeudi matin par communiqué, que M. Beaudoin restera président du conseil d’administration de Bombardier, mais qu’il abandonnera, en juin, ses fonctions exécutives.

«Ce n’est pas ce que [la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ] avaient demandé. Ils avaient demandé le retrait de M. Beaudoin du conseil d’administration, et là il se retire à moitié», a indiqué le député de Rosement, qui dit cautionner la position des deux fonds d'investissement.

M. Lisée a également tenu à rappeler que la décision de M. Beaudoin ne vient en rien altérer la rémunération des autres dirigeants de l’entreprise, qu’il déplore toujours.

«Si les actionnaires n’arrivent pas à avoir les changements désirés, ils pourront dire que Philippe Couillard a fait partie du problème, plutôt que de la solution», a-t-il reproché au premier ministre.

Bombardier avait soulevé la colère de la population, en mars dernier, lorsqu’elle avait annoncé une hausse de 48 % de la rémunération pour six de ses hauts dirigeants, une mesure qui a été partiellement annulée et reportée à plus tard face à la gronde populaire.

L'assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier a lieu jeudi matin, à Dorval.

Khadir d’accord avec Lisée

Le député de Québec solidaire Amir Khadir croit également que Pierre Beaudoin doit démissionner du conseil d’administration de Bombardier.

«Le 1 milliard US $ d’investissements en fonds publics devait servir à sauver l’entreprise et les emplois, pas être détourné au profit des dirigeants qui veulent s'enrichir tout en coupant des emplois!», a expliqué le député de Mercier.

Il considère que M. Beaudoin «feint de se retirer» lorsqu’il annonce son intention de quitter ses fonctions exécutives.

M. Khadir s’était déplacé à Dorval, jeudi matin, pour «accueillir» les dirigeants de Bombardier, dans le cadre de l’assemblée annuelle des actionnaires.