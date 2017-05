Sam Hamad passe au privé chez Globatech

L’ancien député de Louis-Hébert Sam Hamad devient vice-président principal chez Globatech, entreprise spécialisée dans le bâtiment.

Il n’aura fallu que deux semaines à l’ex-ministre pour se retrouver officiellement du boulot. Sam Hamad avait annoncé à la fin du mois d’avril sa démission, après 14 années de vie politique. Ingénieur de formation, il affirmait alors vouloir retourner travailler dans le secteur privé.

Son arrivée chez Globatech a été annoncée par voie de communiqué jeudi matin. Sam Hamad appuiera le développement des cinq divisions de l’entreprise, qui souhaite développer les marchés canadiens et étrangers. Globatech se spécialise dans «la conception et la réalisation de solutions et de services techniques pour bâtiments».

L’ex-politicien «mettra à profit ses qualités de gestionnaire qu’il a développées tout au long de sa carrière au sein de cette entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de solutions et de services techniques pour bâtiments», peut-on lire.

«Son dynamisme et ses habiletés de développeur permettront à l’organisation de poursuivre sur le chemin de la croissance et de l’excellence en plus d’insuffler l’élan recherché pour conquérir les marchés canadiens et internationaux et nouer de nouveaux partenariats», a déclaré par voie de communiqué le président de l’entreprise, Gilles Shooner.

Avec un chiffre d’affaires annuel qui dépasse les 50 millions $, Globatech compte quelque 600 employés répartis à la grandeur du Québec.

Âgé de 58 ans, Sam Hamad avait été éjecté du Conseil des ministres l’an dernier en raison de ses liens avec l’ex-ministre et collecteur de fonds Marc-Yvan Côté.