Souligner l’arrivée des cyclistes dans les rues de la métropole

Même si le beau temps tarde à se pointer le bout du nez, le printemps fait sortir les Montréalais de chez eux et les plus braves défient la température morose pour explorer les pistes cyclables de la métropole.

«Le Mois du vélo, c’est le coup d’envoi de la saison», a dit Philippe Jacques, directeur des programmes chez Vélo Québec.

Le mois de mai est donc l’occasion de participer à plusieurs activités en tout genre. Seulement sur le site web, plus de 200 activités, allant des randonnées aux ateliers de sensibilisation et de réparation, sont organisées à travers le Québec.

Voici quelques idées d’activités «grand public» qui s’offrent aux Montréalais en ce Mois du vélo.

J’aime le vélo

La grande nouveauté de Vélo Québec pour l’édition 2017 du Mois du vélo est la plateforme J’aime le vélo, un concours qui consiste à enregistrer ses déplacements. Jusqu’au 31 mai, les cyclistes peuvent inscrire les distances qu’ils parcourent et inviter leurs proches à faire de même. En participant, les amateurs de vélo profitent de leur sport favori et ceux qui auront parcouru le plus de kilomètres seront en lice pour gagner plusieurs prix.

À vélo au fil de l’eau!

Le programme Plein air interculturel de l’Association récréative Milton-Parc offre la chance aux amateurs de visiter les plus beaux recoins aquatiques de Montréal avec l’activité «À vélo au fil de l’eau!» «Tous les lundis soirs, en continu pendant l’été, on se donne rendez-vous au parc Lafontaine pour partir dans une nouvelle direction», a expliqué Adrienne Blattel, coordonnatrice du programme Plein air interculturel. Parmi les différentes sorties, un point de vue sur le fleuve Saint-Laurent, le pont Perry et plusieurs autres trésors montréalais seront explorés.

C’est quand? Tous les lundis soirs à partir de 18 h

C’est où? Les départs se font au parc Lafontaine, mais la destination change chaque fois

C’est combien? 15 $ pour toutes les sorties (+10 $ pour l’adhésion à l’Association)

Inscription sur le site de l’Association récréative Milton-Parc Journée vélo de l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud

Pour une deuxième année, l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud invite les Montréalais à venir prolonger la vie de leurs vélos de plusieurs façons dans le cadre d’une journée festive. Parmi les activités au programme, atelier de libre-service de réparation de vélo avec la BQAM mobile de l’UQAM, séance de burinage de vélo avec le SPVM et collecte de vélo pour l’organisme Cyclo Nord-Sud. «Il y aura aussi plusieurs animations surprises», a promis Anne-Marie Bernier, coordonnatrice de la journée vélo.

C’est quand? Le 27 mai, dès 10 h

C’est où? Au parc Berthier

C’est combien? Les activités seront gratuites, mais l’organisme Cyclo Nord-Sud demande une cotisation de 15 $ par vélo donné pour assurer les frais de transport.Vélo-Plaisir

Les enfants de l'arrondissement de LaSalle auront la chance de vivre une journée bien remplie dans le cadre de l’activité Vélo-Plaisir. «Avant qu’ils partent en vacances, c’est important qu’ils connaissent les règles des pistes cyclables», a souligné Annette Blanchard, présidente du Club optimiste LaSalle, qui signe l’événement. Depuis 25 ans, des centaines de jeunes se regroupent lors de cette journée pour tester leurs connaissances sur un parcours à obstacles.

C’est quand? Le 27 mai de 9 h à 15 h

C’est où? À l’école Cavalier-De LaSalle

C’est combien? Gratuit

Journée vélo-boulot du Festival Go vélo Montréal

Les derniers jours du Mois du vélo déborderont d’activités avec le début du Festival Go vélo Montréal de Vélo Québec. Du 28 mai au 4 juin, les expériences cyclables seront omniprésentes sur l’île. En plus des traditionnels Tour de l’île (4 juin) et Tour la Nuit (2 juin), le Festival Go vélo propose plusieurs activités, dont la journée Vélo-boulot. Un rendez-vous qui se veut informatif pour inciter les travailleurs à choisir le vélo comme mode de transport.

C’est quand? Le 31 mai, de 11 h à 18 h

C’est où? Sur l’avenue McGill College (entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve)

C’est combien? Gratuit